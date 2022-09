Magnifique duo Pieranunzi-Somsen

Challenge Records

Enrico Pieranunzi, pianiste italien. Les artistes de jazz qu’il idolâtre, comme Charlie Parker, Chet Baker, Lee Konitz, lui ont appris à raconter des histoires. Il joue du classique, Bach, Handel, Scarlatti, il compose, il joue du jazz, il improvise. Jasper Somsen est un contrebassiste néerlandais. Toujours délicat et adéquat. Ensemble, avec le batteur catalan Jorge Rossy, ils ont enregistré Common View en 2020, un album séduisant, dynamique, groovant et swinguant. A deux cette fois-ci, Enrico et Jasper font un Voyage in time et ils naviguent sur des terres bien différentes. C’est une suite en neuf mouvements : pavane, sicilienne, menuet, sarabande, etc., comme une suite de danses de l’époque baroque. Jasper en a composé la musique, qu’ils ont arrangée à deux. « Cela reflète notre amour partagé de la musique classique et combine les formes classiques et une approche très ouverte de l’improvisation », écrivent les deux musiciens sur le livret de l’album. « Le résultat est une sorte de voyage aller-retour entre le langage musical d’aujourd’hui et celui du passé. » On se laisse emmener avec plaisir dans ce voyage d’une belle douceur, d’un grand romantisme, d’une agréable inventivité entre les références baroques et les traitements d’un jazz doux et fluide. Nous, on a embarqué avec enthousiasme. On n’attend que vous.