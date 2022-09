Mercato du Standard: les cinq dernières recrues sous l’œil de Ronny Deila

Les dernières heures du mercato ont été animées au Standard, avec les arrivées de Marlon Fossey, Philip Zinckernagel et Steven Alzate, quelques jours après les signatures de Stipe Perica et Filippo Melegoni. De quoi ravir l’entraîneur norvégien qui sait désormais qu’il faudra un peu de temps pour construire une équipe autour de ces nouveaux joueurs, en n’oubliant pas de dégraisser un peu le noyau pour y garder un équilibre.

Un mercato stressant, mais qui a finalement abouti. Ronny Deila avait le sourire, mercredi, alors qu’il y a quelques semaines le Norvégien faisait part de son inquiétude face à la lenteur des négociations. L’arrivée (tardive) de Fergal Harkin et la fin du compte-à-rebours auront finalement débloqué la situation, et permis au Standard de recruter sept joueurs cet été. « Tout le crédit revient à Fergal, Pierre (Locht) et toute l’équipe », n’oublie pas de rappeler le coach liégeois. « Nous avons eu ce que l’on voulait. Désormais, cela va prendre un peu de temps pour construire une équipe compétitive et équilibrée. Ce qui est bien, c’est que nous savons dans quelle direction nous allons. Nous espérons que le mercato de janvier pourra nous permettre de faire encore plus. »