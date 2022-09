US Open : Frances Tiafoe écarte Andrey Rublev en trois sets et se qualifie pour les demi-finales

L’Américain Frances Tiafoe s’est qualifié pour les demi-finales de l’US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mercredi sur le court Arthur Ashe de Flushing Meadows à New York.

Après avoir battu Rafael Nadal en huitièmes de finale, Tiafoe, 26e mondial et tête de série N.22, s’est imposé en trois sets 7-6 (7/3), 7-6 (7/0), 6-4 contre le Russe Andrey Rublev, 11e mondial et tête de série N.7, mercredi en quarts de finale. La rencontre a duré 2 heures et 39 minutes