Fin de la chasse à l’homme au Canada: le dernier suspect des attaques meurtrières est décédé après son arrestation

La vaste chasse à l’homme engagée depuis plusieurs jours au Canada a pris fin mercredi : le dernier suspect des attaques de lundi a été interpellé puis et décédé.

Des centaines de policiers traquaient depuis plus de trois jours, Myles Sanderson soupçonné d’être responsable, avec son frère Damien Sanderson, retrouvé mort lundi, de ces attaques qui ont fait dix morts et 18 blessés dimanche dans le centre du Canada a été interpellé puis est décédé peu après. Le motif reste inexpliqué. Il s’agit de l’une des agressions les plus meurtrières dans le pays ces dernières années.

« Peu après son arrestation, Myles Sanderson est entré en détresse médicale », a expliqué à la presse la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, Rhonda Blackmore sans donner plus d’explication sur ce malaise. « Il a été déclaré mort à l’hôpital », a-t-elle ajouté.