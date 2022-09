Météo: fortes précipitations, orages... les prévisions de ces prochains jours région par région

Ce jeudi, le ciel est toujours mitigé entre éclaircies et averses orageuses.

Ce soir, le temps restera variable avec des averses orageuses pouvant localement être à l’origine de précipitations abondantes en peu de temps. Dans le courant de la nuit, la tendance aux averses diminuera dans beaucoup d’endroits avec des éclaircies et des champs nuageux, mais localement quelques fortes averses(orageuses) seront encore possibles surtout dans l’extrême ouest du pays. Les minima seront compris entre 10 et 16°C, sous un vent généralement modéré de secteur sud.

Des périodes de pluie influenceront encore la moitié nord-est du pays, jeudi matin. Rapidement toutefois, le temps deviendra temporairement plus sec avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). L’après-midi, il fera à nouveau plus variable avec localement des averses et un risque d’orage. Les maxima seront compris entre 16 à 17°C en haute Ardenne et 22°C dans le centre, sous un vent modéré de sud-ouest.

Vendredi, le temps sera d’abord sec en beaucoup d’endroits mais quelques averses soutenues seront déjà possibles dans l’extrême ouest ainsi qu’en Ardenne. L’après-midi, nous prévoyons des averses plus répandues; celles-ci pourraient alors être orageuses et donner lieu à d’abondantes précipitations en peu de temps. Les maxima se situeront entre 16°C sur les hauteurs et 20 ou 21°C ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest, avec des rafales jusqu’à 60 km/h.

Samedi, le ciel sera généralement très nuageux avec de fréquentes averses, parfois à caractère orageux. En soirée, des éclaircies se développeront à partir de l’ouest et la tendance aux averses diminuera. Les maxima seront compris entre 16°C en Hautes-Fagnes et 19 ou 20°C ailleurs. Le vent sera d’abord modéré de secteur sud-ouest, puis il faiblira et s’orientera au secteur ouest à nord-ouest.