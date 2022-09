US Open: Iga Swiatek écarte Jessica Pegula et rejoint Aryna Sabalenka en demies (vidéo)

Conquérante et plus tranchante, la N.1 mondiale Iga Swiatek s’est qualifiée avec autorité pour sa première demi-finale de l’US Open en battant 6-3, 7-6 (7/4) l’Américaine Jessica Pegula (8e), mercredi à New York. La Polonaise de 21 ans, lauréate de son deuxième Roland-Garros en juin, affrontera dans le dernier carré la Bélarusse Aryna Sabalenka (6e), qui a écarté la Tchèque Karolina Pliskova 6-1, 7-6 (7/4).

« Je ne m’attendais pas (à aller en demies) en débutant le tournoi. Ce soir, le niveau était élevé et je suis contente d’avoir gagné », a-t-elle déclaré à chaud au centre du court Arthur Ashe.