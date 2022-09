Climat: risque «extrême» sur 71% de la production alimentaire en 2045, alerte une étude

Le « stress de chaleur », qui combine les niveaux de températures et la difficulté de travailler en extérieur dans certaines conditions climatiques, atteint déjà ce niveau de « risque extrême » dans 20 pays, dont l’Inde, géant agricole mondial, selon cette étude réalisée par le cabinet britannique d’analyse de risque Verisk Maplecroft et publiée ce jeudi.

« Avec la hausse mondiale des températures et du stress de chaleur, nous verrons des productions affectées dans des pays plus tempérés », a souligné Will Nichols, directeur du département climat et résilience chez Verisk Maplecroft.

L’Inde en « risque extrême »

« Il y a une vraie crainte que les habitants des zones rurales, très dépendantes de l’agriculture, soient beaucoup plus exposés à ces pics de chaleur à l’avenir, » a dit M. Nichols à l’AFP.

L’Inde, qui avec 12 % de la production alimentaire mondiale en 2020 est la seule grande puissance agricole déjà dans la catégorie « risque extrême, » est ainsi extrêmement dépendante d’une main d’œuvre agricole abondante.