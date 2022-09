US Open: Carlos Alcaraz remporte un incroyable combat contre Jannik Sinner et passe en demies (vidéos)

Les deux hommes ont bataillé pendant plus de 5h, au bout de la nuit américaine.

Le Murcien, qui sortait un match en cinq sets en huitièmes contre Marin Cilic, à l’instar de Sinner contre Ilya Ivashka, a sauvé une balle de match dans le 4e set avant d’émerger dans la 5e et dernière manche, parvenant à prendre le service de l’Italien à deux reprises.

Alcaraz, 5 titres ATP au compteur, dont quatre cette saison, défiera Frances Tiafoe (ATP 26) pour une place en finale. Plus tôt dans la journée à New York, l’Américain a écarté le Russe Andrey Rublev (ATP 11) en trois sets. C’est la première fois que les deux joueurs disputeront le dernier carré d’une levée d’un Grand Chelem.

Cet incroyable affrontement a battu le record du match le plus tardif de l’histoire de l’US Open. Terminé à 2h49 du matin, il a battu le huitième de finale de 2014 entre Milos Raonic et Kei Nishikori, ponctué à 2 : 26.

L’autre demie mettra aux prises le Norvégien Casper Ruud (ATP 7/N.5) au Russe Karen Khachanov (ATP 31/N.27).

Outre le titre, la lutte pour la place de N.1 mondial rythmera aussi les derniers jours à Flushing Meadows. En effet, il est déjà certain que le Russe Daniil Medvedev perdera sa place au zénith du classement et ses potentiels successeurs sont au nombre de trois avec Carlos Alcaraz, Casper Ruud et Rafael Nadal, battu en huitièmes.