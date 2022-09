John-John Dohmen sur le tirage des Red Lions à la Coupe du monde: «Ce ne sera pas une poule évidente»

Les joueurs belges connaissent leurs adversaires pour la phase de groupes de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera à Bhubaneswar et Rourkela, en Inde, du 13 au 29 janvier 2023. Les Red Lions, 2e au classement mondial, ont été versés dans la poule B aux côtés de l’Allemagne (FIH 4), de la Corée (FIH 12) et du Japon (FIH 17). Un tirage au sort qui aurait certainement pu être un peu plus clément.

« », prévient John-John Dohmen, le milieu de terrain des Red Lions. « L’Allemagne, c’est très fort et les deux autres nations seront aussi dangereuses. Mais c’est vrai que nous allons un peu vers l’inconnu avec ces deux équipes asiatiques. Je ne me souviens d’ailleurs plus de la dernière fois que nous les avons affrontées. Toutefois, le style de jeu développé par la Corée et le Japon nous conviennent tout de même car nous jouons de manière plus organisée. Et dans ce genre de rencontre, si nous marquons rapidement, nous ne devrons pas avoir de difficultés à nous imposer. Elles proposent un jeu offensif et elles ne bétonnent pas derrière. Nous aurons donc des possibilités devant le but. Pour être honnête, nous n’avons pas encore déterminé nos objectifs pour cette phase de poules mais nous viserons évidemment la première place pour disputer directement les quarts de finale. »