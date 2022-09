Bruxelles: la circulation perturbée à cause d’une manifestation des taxis En réponse aux révélations des UberFiles, le secteur des taxis bruxellois participe à une manifestation internationale ce jeudi.

Belga Images

Par Belga Publié le 8/09/2022 à 10:15 Temps de lecture: 3 min

Depuis jeudi matin, des dizaines voire des centaines de chauffeurs de taxi se sont rassemblés à proximité de la gare de Bruxelles-Nord pour une manifestation internationale de taxis contre Uber. Le cortège de voitures prendra la direction du quartier européen vers midi. La police bruxelloise s’attend à de fortes perturbations du trafic et conseille à tous d’éviter le secteur. Des chauffeurs de taxi de plusieurs pays européens sont attendus à la manifestation. Drapeaux et plaques d’immatriculation espagnols, portugais, grecs et suisses sont déjà visibles parmi les manifestants, qui se rassemblent à la fois en voiture et à pied. Un taxi londonien typique est également présent.

Embarras de circulation Le départ du cortège a été lancé vers 11h30. Il longera le boulevard Botanique, le boulevard du Régent puis bifurquera sur la rue Belliard. De là, il ira jusqu’au rond-point Schuman, point final de l’action. En cours de route, il pourrait y avoir des barrages organisés ici et là par les taxis et il y a de fortes chances qu’ils s’arrêtent sur le boulevard du Régent devant le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. Des embarras de circulation sont signalés depuis 08h, selon la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Elle recommande aux usagers de laisser leur voiture au garage et de télétravailler s’ils le peuvent. Aux personnes qui devront tout de même se rendre dans la capitale en voiture, elle conseille d’éviter le secteur et celui de la Petite ceinture. Les tunnels Belliard, de Tervuren et du Cinquantenaire seront fermés en direction de la rue de la Loi. Egalement, le boulevard du Roi Albert II entre la rue du Peuple et boulevard Emile Jacqmain, mais aussi entre la gare du nord et la petite ceinture R20. 124.000 documents internes Le secteur réclame une réponse politique après les révélations d’UberFiles. Début juillet, une fuite de données a révélé plus de 124.000 documents internes, contenant des mémos, des calendriers, des messages WhatsApp et d’autres fichiers de données de la période 2013-2017. Ces documents expliquent comment Uber a implanté son activité dans de nombreux pays. Les documents montrent qu’Uber s’est trouvé des alliés au pouvoir, comme l’actuel président français Emmanuel Macron lorsqu’il était ministre de l’Économie en 2014 ou l’ex-commissaire européenne Neelie Kroes (2004-2014). La Néerlandaise aurait exercé du lobbying en 2015 et 2016 en secret pour Uber, alors que la Commission lui avait interdit explicitement de rejoindre le comité consultatif de la société américaine, en raison de la période de réserve qui s’impose à tous les commissaires sortants. À Bruxelles, l’entreprise a eu recours à des pratiques douteuses afin d’échapper aux contrôles et déjouer autant que possible les enquêtes. Elle a ainsi fait appel à des détectives privés pour récolter des informations sur ses concurrents bruxellois, infiltré le système de clients mystères mis en place par le gouvernement ou encore saboté une perquisition. Les associations européennes de taxis demandent que des enquêtes soient ouvertes contre Uber, tant au niveau européen que national. Ils veulent que des mesures fortes soient prises et éventuellement des sanctions. La manifestation des taxis reçoit également le soutien du syndicat UBT-FGTB. «Un modèle économique comme celui décrit par les UberFiles n’est pas le bienvenu en ce qui nous concerne», explique Frank Moreels, président de BTB (UBT), dans un communiqué. Il espère que le gouvernement bruxellois se tourne désormais vers l’avenir et pense que le plan taxis est un pas dans la bonne direction.