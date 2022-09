Patrick Vlasselaer, un jeune apôtre de la multimodalité

Pour l’Union wallonne des entreprises (UWE), GlaxoSmithKline (GSK) constitue l’incarnation du Mobility Management arrivé à maturité, en proposant et soutenant tous les modes de transports sur l’ensemble des sites de l’entreprise et en répondant aux besoins de travailleurs aux profils et horaires différents. Le prix récompense également le côté innovant et sans cesse revu et adapté de la communication en faveur des différents modes de transport, ainsi que la créativité dont fait preuve Patrick Vlasselaer en matière de promotion et de sensibilisation.