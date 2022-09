Vuelta : Remco Evenepoel remporte la 18e étape et consolide son maillot rouge

Membres d’un groupe de 42 échappés, le Néerlandais Robert Gesink (Jumbo-Visma), les Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et Elie Gesbert (Arkéa-Samsic), le Colombien Sergio Higuita (Bora-hansgrohe), l’Equatorien Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) et le Britannique Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) se sont isolés en tête dans le premier passage de l’Alto del Piornal.

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté la 18e étape du Tour d’Espagne courue jeudi sur 192 km entre Trujillo et l’Alto del Piornal. Evenepoel a devancé l’Espagnol Enric Mas (Movistar) et le Néerlandais Robert Gesink (Jumbo-Visma) et accroît son avance au général.

À 12 km de l’arrivée, Gesbert a placé une attaque et a été rejoint trois kilomètres plus loin par Robert Gesink. Derrière, Enric Mas a placé une première attaque mais Remco Evenepoel a immédiatement suivi. Le natif de Schepdaal est parti en contre et seul Mas a été en mesure de suivre, revenant ainsi sur un groupe de poursuivants.

En tête de course, Gesink est parti seul à 6 km de la ligne mais avec le souffle des favoris dans sa nuque. Sous la flamme rouge, Mas a placé une nouvelle offensive et Evenepoel a encore suivi et les deux hommes sont revenus sur Gesink.

Evenepoel, auteur du 35 succès de sa carrière, a ensuite réglé le sprint pour s’imposer avec deux secondes d’avance sur Mas et Gesink. Grâce aux bonifications, le natif de Schepdaal a augmenté son avance en tête du classement général et compte désormais 2:07 d’avance sur Mas et 5:14 sur Ayuso, 8e à 13 secondes jeudi.