Grève aux Pays-Bas: d’importantes répercussions sur les trains au départ de Bruxelles

La grève au sein des chemins de fer néerlandais (NS) vendredi aura également des répercussions sur des trains internationaux.

Les trains à grande vitesse Thalys et Eurostar ne circuleront pas entre Bruxelles et les Pays-Bas. Le train Benelux (IC Bruxelles-Amsterdam) ne roulera pas non plus vendredi, indique le site internet de SNCB International.