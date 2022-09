Rappel de produit: Carrefour retire des desserts de la vente

La société Carrefour a retiré de la vente les desserts « Dessert Fruits Rouges » et « Dessert Mangue/Passion » de la marque Carrefour, vendus via certains magasins Carrefour et Mestdagh en Belgique, et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de l’allergène « noix » non mentionné sur l’étiquette.

Le produit « Dessert Fruits Rouges » (95g) porte le comme numéro de lot « 280922 » et a pour date de péremption le 28/09/2022, tandis que le « Dessert Mangue / Passion » (95g) affiche le numéro de lot « 200922 », avec la date de péremption du 20/09/2022.