Crise énergétique: voici les modalités pour bénéficier du gel de son crédit hypothécaire

Pour qui ?

Un report de paiement d’un crédit immobilier peut être demandé par les particuliers qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

– le crédit immobilier a été contracté pour le lieu de résidence principale des emprunteurs ou emprunteuses en Belgique.

– au moment de la demande de report de paiement, le total des actifs mobiliers sur l’ensemble des comptes à vue, comptes d’épargne et dans le portefeuille d’investissement auprès de la banque propre ou d’une autre banque est inférieur à 10.000 euros. L’épargne-pension n’est pas prise en compte dans ce calcul.

– il n’existait, au 1er mars 2022, aucun retard de paiement enregistré au nom de l’emprunteur ou emprunteuse à la Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP).

– l’emprunteur ou emprunteuse a un plan de remboursement en cours ou demandé auprès de son fournisseur d’énergie.

La banque demandera certains documents justificatifs pour pouvoir lancer la procédure, comme une preuve du plan de remboursement ou de la demande d’un tel plan auprès du fournisseur d’énergie. En outre, il sera demandé à l’emprunteur ou emprunteuse une déclaration sur l’honneur qu’il ou elle rencontre des difficultés de paiement dues à l’augmentation de la facture d’énergie, et que le total de son actif mobilier est inférieur à 10.000 euros.

Quand peut-on faire sa demande ?

Le report de paiement peut être demandé au cours de la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 inclus. Il ne peut être demandé que pour les remboursements (mensuels) futurs. Il faut compter une dizaine de jours calendrier pour le traitement de la demande. Pour le report du paiement d’une mensualité due le 1er novembre 2022, la demande doit donc être introduite au plus tard le 21 octobre 2022.

Comment introduire la demande ?

Les personnes souhaitant bénéficier d’un report de paiement sont invitées à contacter leur banque à partir du 19 septembre 2022 afin de voir si elles remplissent les conditions. Cela peut se faire sur rendez-vous ou via les canaux numériques disponibles de la banque (e-mail, chat, application mobile, etc.) et par téléphone. Febelfin recommande aussi à celles et ceux qui ne remplissent pas les conditions du report de paiement, mais qui rencontrent des problèmes financiers de contacter leur banque le plus rapidement possible. « Cela leur permettra de rechercher avec celle-ci des solutions à leur situation spécifique ».