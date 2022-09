Météo: alerte jaune ce jeudi, les orages arrivent

Des averses orageuses et un temps instable sont prévus pour les prochaines heures.

Jeudi après midi, le temps sera variable accompagné de quelques averses orageuses localisées, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 17 et 22 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest. Des rafales pourront toutefois atteindre 50 à 60 km/h.

Ce soir, le temps restera instable avec, par endroits, des averses orageuses qui pourront s’avérer être assez fortes. Ces dernières se dissiperont sur la plupart des régions dans le courant de la nuit, mais un risque de pluie persistera toutefois à la Côte et en Ardennes. Les minima varieront entre 10 et 16°C et le vent soufflera modérément.