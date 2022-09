Sokolov, Orlinski: des CD complétés par un DVD

Qu’est-ce qui peut rapprocher le grand pianiste russe et l’ébouriffant contre-ténor polonais ? Le fait que leur CD est complété par un DVD qui en amplifie l’atmosphère. Dans le cas de Sokolov, il s’agit de la vidéo du concert enregistré en la Haydnsaal du palais Esterhazy à Eisenstadt, là où officia justement Joseph Haydn. Ce dernier est au centre du concert qui comprend aussi de miraculeux impromptus D 935 et une poignée de bis imprévisibles comme le pianiste adore les accumuler. Ce Haydn (les sonates nº32, 47 et 49) est fier, conquérant, imaginatif, accumulant avec malice les surprises et s’autorisant des débordements encore « Sturm und Drang ».

La démarche d’Orlinski est encore plus radicale puisqu’il complète l’enregistrement incroyablement poignant, dans sa lenteur expressive, du Stabat Mater de Vivaldi, œuvre de cœur du chanteur, par un film écrit et réalisé par Sébastien Panczyk qui nous montre, non sans une brutalité aux bords de l’atroce, jusqu’où on peut aller dans l’acceptation de la douleur. On adore ou on déteste mais on ne reste pas indifférent.