Coronavirus: la Belgique, parmi les pays de l’UE ayant accordé le moins d’aides publiques en 2020

Ce jeudi, la Commission européenne fait état des aides offertes par les pays membres au plus haut de la crise sanitaire, et la Belgique fait partie des moins dépensiers en la matière.

Les 27 pays de l’UE et le Royaume-Uni ont accordé 384,33 milliards d’euros d’aides d’État en 2020. Sur ce montant, 227,97 milliards d’euros ont été affectés à des mesures dans le cadre de la crise des coronas.

Par rapport à leur PIB, la Pologne (3,8 %) et la Grèce (3,6 %) ont alloué le montant le plus élevé d’aides d’État aux entreprises touchées par la crise. L’Irlande et la Suède (0,2 % chacun) étaient les plus économes, suivies de la Finlande (0,3 %), de la Belgique (0,4 %) et des Pays-Bas (0,58 %).