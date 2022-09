Moratoire sur les crédits immobiliers: le ministre des Finances pas satisfait des propositions des banques

Vincent Van Peteghem estime que les critères d’éligibilité fixés par les banques sont trop stricts et demande aux banques de revoir leur copie. Idem du côté du PS et du vice-premier Pierre-Yves Dermagne.

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, n’est pas entièrement satisfait de la proposition présentée ce vendredi par les banques. Celles-ci ont annoncé que les particuliers rencontrant des difficultés financières à cause de la crise énergétique pourront demander à leur banque un report du paiement de leur crédit immobilier. Pour bénéficier de cette mesure, il faut néanmoins répondre à toute une série de critères. C’est là que le bât blesse. Pour Vincent Van Peteghem, ces critères sont trop stricts. « Ce qui est proposé est déjà bien mais on demande aux banques d’élargir les critères, nous indique-t-on au cabinet du ministre. On veut des conditions moins strictes. On doit encore se revoir et discuter de cela avec elles ».

Parmi les critères jugés trop stricts, le cabinet Van Peteghem pointe l’obligation de détenir moins de 10.000 euros sur ses comptes à vue et comptes d’épargne. A l’époque de la crise Corona, lorsqu’une mesure similaire avait été mise en place par les banques, le seuil était fixé à 25.000 euros, fait-on remarquer chez Van Peteghem. On souligne que « beaucoup de Belges ont 10.000 euros sur leur compte d’épargne pour faire face à un coup dur imprévu et que ce n’est pas pour autant qu’ils sont à l’aise financièrement ».