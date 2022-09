Moratoire sur les crédits immobiliers: les ministres Dermagne et Van Peteghem pas satisfaits des propositions des banques Ils estiment que les critères d’éligibilité fixés par les banques pour bénéficier de cette aide sont trop stricts et leur demandent de revoir leur copie.

Par la rédaction Publié le 8/09/2022 à 13:54 Temps de lecture: 4 min

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, n’est pas entièrement satisfait de la proposition présentée ce vendredi par les banques. Celles-ci ont annoncé que les particuliers rencontrant des difficultés financières à cause de la crise énergétique pourront demander à leur banque un report du paiement de leur crédit immobilier à partir du 1er octobre. Pour bénéficier de cette mesure, il faut néanmoins répondre à toute une série de critères. C’est là que le bât blesse. Pour Vincent Van Peteghem, ces critères sont trop stricts. « Ce qui est proposé est déjà bien mais on demande aux banques d’élargir les critères, nous indique-t-on au cabinet du ministre. On veut des conditions moins strictes. On doit encore se revoir pour discuter de cela avec elles ». Parmi les critères jugés trop stricts, le cabinet Van Peteghem pointe l’obligation de détenir moins de 10.000 euros sur ses comptes à vue et comptes d’épargne. A l’époque de la crise Corona, lorsqu’une mesure similaire avait été mise en place par les banques, le seuil était fixé à 25.000 euros, fait-on remarquer chez Van Peteghem. On souligne que « beaucoup de Belges ont 10.000 euros sur leur compte d’épargne pour faire face à un coup dur imprévu et que ce n’est pas pour autant qu’ils sont à l’aise financièrement ».

Rendre la mesure plus forte Mêmes critiques du côté du vice-premier ministre socialiste, Pierre-Yves Dermagne. « La bulle d’oxygène que représente ce moratoire sur les crédits hypothécaires bénéficierait aux citoyens dont l’épargne est très limitée, sous les 10.000 euros », détaille-il. « Quand le Covid sévissait, toutes les personnes avec une épargne de 25.000 euros et moins pouvaient en bénéficier. Pourquoi cette différence entre une crise de l’énergie ou une crise sanitaire ? Les besoins fondamentaux des citoyens auraient-ils changé d’une crise à l’autre, alors même que la crise actuelle est encore plus grave pour les finances des ménages ? ». Parallèlement à cela, Pierre-Yves Dermagne demande aussi au secteur de prévoir la possibilité de rendre la mesure plus forte pour les ménages les plus vulnérables. « Nous pensons par exemple au fait que ce public puisse reporter le paiement de son prêt hypothécaire sans intérêts supplémentaires ». Febelfin se défend Du côté de Febelfin, la fédération des banques, on met en garde contre les comparaisons entre la crise Covid et la crise actuelle. « La situation est tout à fait différente, explique son CEO Karel Baert. A l’époque, toute l’activité économique était pratiquement paralysée. Ici l’économie continue à tourner. On a voulu mettre en place des mesures qui ciblent vraiment ceux qui sont dans les difficultés ». Le cadre réglementaire est aussi différent. « Lors de la crise Covid, la mesure de gel des remboursements s’inscrivait dans un cadre européen fixé par l’Autorité bancaire européenne (EBA). Ici, ce n’est pas le cas. C’est une initiative purement belge. Conséquence : on doit mettre beaucoup plus de capitaux propres de côté pour couvrir cette mesure. Cela nous coûte plus cher ». Il souligne aussi que ce n’est pas parce que les gens ne rentrent pas dans les conditions qu’ils ne seront pas aidés par leur banque. « La seule différence, c’est que ce sera du cas par cas. Il n’y aura pas d’automatisme. Les banques n’ont aucun intérêt à laisser tomber leurs clients ». Febelfin va-t-il revoir sa copie comme le lui demandent Vincent Van Peteghem et Pierre-Yves Dermagne ? Karel Baert ne répond pas directement à la question mais précise que l’engagement du secteur a reçu le soutien du Premier ministre. Sous-entendu, on a reçu un feu vert du gouvernement.