Sarah Jollien-Fardel, Maria Larrea... : les Livres du Soir en bref

Sa préférée *

Sarah Jollien-Fardel

Il y a les gestes qui n’ont jamais été décrits, que tout le monde au village, y compris le médecin qui disait « cher ami », préférait ne pas voir. Jeanne, la préférée de son père violent et incestueux, a échappé au pire et s’est enfuie au loin en même temps qu’elle apprenait, difficilement, à aimer. Et à voir en face sa propre lâcheté qui, dit-elle, « ne se répare pas ». Extirper la douleur n’efface en effet pas la faute, reste la culpabilité.

Sabine Wespieser, 200 p., 20 €, ebook 14,99 €

Les gens de Bilbao naissent où ils veulent ***

Maria Larrea