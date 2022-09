Pas de nouveau Délégué aux droits de l’enfant ce jeudi: les négociations coincent

C’est ce jeudi 8 septembre que le nom du successeur à Bernard De Vos, l’actuel Délégué Général aux droits de l’enfant (DGDE), devait être annoncé. Décision qui n’est plus à l’ordre du jour du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En cause ? Une joute politique qui n’en finit plus entre les partis de la majorité (PS, MR et Ecolo).

Pour rappel, six candidats étaient en lice parmi une vingtaine de personnes pour occuper la fonction de Délégué Général aux droits de l’enfant. Séverine Acerbis, actuelle responsable de la cellule Petite Enfance au cabinet Linard (Ecolo) ; Solayman Laqdim, actuel directeur de la prévention à Liège et ancien membre du cabinet de Rachid Madrane (PS), et Joëlle Milquet, ancienne ministre du CDH (devenu Les Engagés). Tous ont été jugés aptes par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.