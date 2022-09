Incardona: jusqu’à quel point sommes-nous solides?

Les corps solides, Joseph Incardona, Finitude, 272 p., 22 €, ebook 14,99 €

Alors que vous rêviez d’être championne de surf, victorieuse et libre au sommet des plus hautes vagues de l’existence, il est bien difficile de justifier auprès de votre fils de treize ans la triste réalité : papa s’est noyé avec nos rêves, il ne reste de lui que sa planche de surf. Et vous, vous êtes marchande de poulets rôtis sur les marchés, logée dans un mobilhome minable dont les traites restent impayées. Vous avez beau vous accrocher aux vagues qui ont porté vos rêves, tout le sel de l’océan ne sert plus guère qu’à justifier vos larmes. Oui, gamin, accroche-toi à la planche de ton père.