Miranda Cowley Heller: «A 50 ans, pour les femmes, c’est une nouvelle vie»

La mémoire de l’eau, Miranda Cowley Heller, traduit de l’anglais (E-U) par Karine Lalechère, Presses de la Cité, 528 p., 23€, ebook 15,99€

Ellie a 50 ans. Elle passe une soirée en famille. Avec son mari Peter, ses trois enfants, sa mère Wallace. Plus un couple d’amis, Jonas et Gina, et leurs deux enfants. Dans la maison familiale de Cape Cod, qu’on appelle le Paper Palace, le palais de papier, tant les cloisons sont minces, et où ils passent tous les étés. Une soirée dont Ellie se souviendra. Ellie et Jonas se sont éclipsés quelques minutes pour faire l’amour. Ils se connaissent depuis l’enfance et jamais ils n’avaient cédé à leur inclination réciproque. Et là…