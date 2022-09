L’agenda des Livres du Soir

Orhan Pamuk est l’invité de Meet the Writer le mardi 13 à 19 h 30 à Bozar, à Bruxelles. L’écrivain turc, Prix Nobel de littérature, parlera de son nouveau roman Les nuits de la peste (Gallimard) et des éternelles contradictions entre l’Orient et l’Occident.

Isabelle Spaak est aux Coups de Midis de la Bibliothèque des Riches Claires à Bruxelles déplacés à 18 h 30 le mardi 13 avec Des monts et merveilles (Equateurs).

Véronique Sels présente Même pas mort (Genèse) le mardi 13 à 19 h à La Licorne à Uccle.

Guillermo Arriaga, écrivain et scénariste mexicain, propose son dernier roman Salvar el fuego, où la mort est centrale. Il est l’auteur d’Amours chiennes et de Babel, qui furent des succès de cinéma. Il est l’invité de Passa Port au RITS, le mardi 13 à 20 h.