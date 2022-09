Vincent Kompany revient sur son départ d’Anderlecht: «Je ne pense pas que ça s’est mal fini» (vidéos)

« Je ne pense pas que ça s’est mal fini », explique l’ancien Diable rouge. « La seule chose c’est que par respect, je préfère donner la place et pas revenir. J’ai fait mon métier, aussi bien en tant qu’entraîneur qu’en tant que joueur n mouillant le maillot pendant, je pense, 17 années presque. Ce n’est pas nécessairement un départ non plus, je change chapeau : j’étais joueur, puis entraîneur, maintenant je suis supporter. Et ça reste avec le même enthousiasme. »

En tant que supporter justement, il garde un oeil sur le club bruxellois, mais avoue être surtout concentré sur la Championship. Il a néanmoins tenu à s’adresser aux fans des Mauves. « Une chose que je n’ai pas eu le temps de faire, c’est de remercier tous les gens qui m’ont soutenu à Anderlecht. On n’en a pas vraiment parlé parce que la transition a été tellement rapide. Je me souviens de mon premier match au club, de l’accueil reçu et de mon dernier aussi. »

Autre sujet abordé avec Kompany : la présence de plusieurs joueurs du championnat belge au sein de l’effectif de Bunrley. À l’image de Samuel Bastien, ex-Standard, ou de Josh Cullen, ancien mauve.

« Le hasard fait que le championnat belge est une source très réaliste pour un club de Championship », explique Kompany. « Le championnat belge est assez physique, donc il y a un lien assez naturel. Et ensuite, pour recevoir le permis de travail, il y a un système de points et les joueurs en Belgique en reçoivent plus que dans d’autres championnats et c’est assez rare. C’est vraiment un hasard, ça n’a rien à voir avec moi. C’est un bon championnat pour recruter. »

Après huit matches, les Clarets pointent en 5e position au classement général de la Championship.