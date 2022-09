Dostoïevski, un Dickens perverti

Crime et châtiment, le fameux roman de Dostoïevski, publié en Russie en 1866, ne paraît en France qu’en 1884. Et les critiques littéraires de l’époque ne sont pas tendres, y voyant une œuvre « nihiliste » et « dangereuse ». Dans L’Écho de Paris, Edmond Lepelletier évoque ainsi l’influence « redoutable » que pourrait avoir ce livre sur les lecteurs, qualifiant Dostoïevski de « Dickens perverti » et « pervertisseur » : « Dostoïevski s’est attaqué à tout. Il a fait table rase de toute morale et de toute loi. »