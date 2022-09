Ameen Al-Dakhil: «Je dois tout à Mbaye Leye, qui s’est mis en danger pour moi»

Ameen Al-Dakhil sera fidèle au poste ce vendredi soir face au Standard, au cœur d’une défense trudonnaire bien plus solide et efficace que ne l’est sa ligne d’attaque qui, en sept sorties, n’a inscrit que 6 buts, dont la moitié face à Malines. L’ancien défenseur du Standard aurait pu manquer ces retrouvailles si Saint-Trond ne s’était pas opposé à son départ pour Burnley, où Vincent Kompany souhaitait l’attirer. Entre le montant de l’indemnité de transfert réclamée par Saint-Trond (5 millions) et ce que Burnley était prêt à offrir (3,5 millions, avec bonus garantis), aucun terrain d’entente n’a pu être trouvé. S’il avait donné son aval à l’opération, le club limbourgeois aurait fait une plus-value de 3 millions en sept mois puisqu’il n’avait versé à l’hiver dernier que 500.000 euros au Standard, sur fond d’affaire Edmilson, pour mettre le grappin sur Ameen Al-Dakhil. Mais ce n’est que partie remise tant les intérêts pour le jeune belgo-irakien sont nombreux.