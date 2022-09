Foot de cirque: les jeunes répondent du tacle au tacle

On se plaît souvent à les opposer, à coups de caricatures faciles. L’un serait pour les vieux intellos et l’autre pour les jeunes prolos. A bien y regarder, théâtre et foot dribblent pourtant sur bien des terrains communs. Dans les deux cas, on y joue sur des surfaces de réparation et on y va de ses coups francs. Et quand les deux se croisent au centre, ça vous décoche des buts en or. La preuve au Théâtre de Namur où l’on a eu la bonne idée d’ouvrir la saison avec du foot de cirque de rue.