Etat de santé de la reine Elizabeth II jugé «préoccupant»: des réactions de soutien affluent

Les enfants et petits-enfants de la reine Elizabeth II sont à son chevet. Les médecins se disent « préoccupés » par son état de santé.

« Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale. La reine continue à se sentir à l’aise et reste à Balmoral », a annoncé le palais dans un bref communiqué.

Les médecins de la reine Elizabeth II, 96 ans, sont « préoccupés » par son état de santé et « ont recommandé qu’elle soit placée sous surveillance médicale » dans son château de Balmoral en Ecosse, a indiqué le palais de Buckingham jeudi.

Sa famille a été informée de son état de santé, a rapporté l’agence Press Association. Son héritier Charles, 73 ans, et son petit-fils William se rendent à Balmoral, ont indiqué leurs services respectifs.

Des réactions du monde politique

« Le pays tout entier sera profondément préoccupé par les nouvelles en provenance du palais de Buckingham de ce midi », a tweeté Liz Truss. « Mes pensées, et celles de tous les habitants du Royaume-Uni, vont à Sa Majesté la reine et à sa famille ».

La Première ministre d’Ecosse a également réagi sur Twitter.

David Cameron, ancien Premier ministre, a exprimé sa « profonde inquiétude sur Twitter ».

Le chef du parti du Parti unioniste démocrate d’Irlande du Nord, Sir Jeffrey Mark Donaldson, a tweeté ses « pensées et prières »

Toni Blair s’est également exprimé, via Twitter, envoyant ses « pensées et prières » à la Reine et sa famille durant ces instants « préoccupants ».