Au Canada, le dernier rush de Wout van Aert

L’été indien ne s’est pas encore installé sur la Belle Province, les arbres qui bordent le Saint-Laurent restent d’un vert vif et sémillant. Une couleur qui rapproche Wout van Aert de son fol été, de ce Tour de France qui l’a mué en super-héros au charisme irradiant, au dynamisme vorace. Sous la rosée matinale posée sur les paysages québécois, le Campinois perçoit encore quelques effluves estivaux mais le regard s’est posé sur l’avenir. Proche, d’abord ces deux classiques canadiennes au profil en parfaite adéquation avec sa polyvalence et son punch, et à peine plus éloigné, un Mondial australien où il partira à la conquête du maillot irisé. Trois courses qui seront ses dernières en 2022, que l’arc-en-ciel se dessine dans le ciel australien ou pas…