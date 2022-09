Compléments alimentaires: gare à l’arnaque

Les concentrés de vitamines ou de nutriments ont le vent en poupe, mais leurs bénéfices pour la santé ne sont pas démontrés. L’avis d’un médecin est recommandé, ainsi qu’un régime alimentaire équilibré et varié pour prévenir les risques de déficits ou de carence.

Que ton alimentation soit ton seul médicament » : quelque 2.400 ans après avoir été formulée par le père de la médecine, la maxime d’Hippocrate n’a rien perdu de sa vérité. N’en déplaise aux marchands de compléments alimentaires synthétisant les vitamines et oligo-éléments, un régime équilibré, varié et adapté à ses besoins fournit à l’organisme tous les apports en vitamines et micronutriments nécessaires à une vie en bonne santé.