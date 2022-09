Pourquoi la consommation de vitamines garde la grande forme

Minéraux, vitamines et autres apports d’acides gras en gélules… Le business mondial des compléments alimentaires se porte de mieux en mieux. Lui qui pesait 125 milliards de dollars en 2018, il devrait atteindre la barre des 210 d’ici 2026, soit un bond spectaculaire de 68 % en huit ans seulement, comme le souligne un rapport du bureau d’étude Businesscoot. La Belgique n’est pas en reste. En 2016, notre pays était classé quatrième plus gros consommateur européen de ces comprimés pour garder la forme, avec 33,9 euros dépensés par habitant. Au niveau européen, ce sont les vitamines et les minéraux qui se taillent la part du lion : 37 % du marché l’an dernier. Et la crise du covid leur a manifestement offert une croissance exceptionnelle : +22,6 % des ventes en 2020 et encore 3,3 % de progression en 2021, selon IQVIA, multinationale experte en données de santé.