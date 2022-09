Tennis: chez les hommes, la relève est assurée

Federer, Nadal et Djokovic peuvent partir rassurés : Alcaraz (19 ans) et Sinner (21) ont offert à New York un quart de finale de 5h15, terminé à 2h50 du matin, digne des tout grands.

C’est désormais officiel, on va marquer cet US Open 2022 d’une pierre blanche. Comme le Grand Chelem où on a vu se confirmer une formidable génération prête à assurer la périlleuse relève de ceux qu’on a appris à englober dans le fameux « Big 4 », et ce n’est pas rien évidemment ! Car dans la ville qui ne dort jamais, même lorsque les aiguilles s’approchent de 3h du matin, Carlos Alcaraz (19 ans) et Jannick Sinner (21 ans) ont offert un combat digne des meilleurs Federer-Nadal, Federer-Djokovic ou Djokovic-Nadal ! 5h15 d’une lutte intense où, hormis le premier set remporté 6-3 par « Carlitos », chaque manche a connu son rebondissement. L’Espagnol aurait pu gagner ce quart en trois sets (il a eu 5 balles de set dans la 2e manche et il a mené 4-2 dans la 3e), mais il a dû sauver une balle de match dans le 4e, à 6-3, 6-7, 6-7, 4-5, et avantage, sur le service de Sinner !