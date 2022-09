Remco Evenepoel après sa victoire sur la 18e étape de la Vuelta: «La journée la plus parfaite de ma carrière»

Evenepoel s’est imposé au sprint au sommet de l’Alto del Piornal avec deux secondes d’avance sur Enric Mas et Robert Gesink. « C’est un nouvel accomplissement. C’était une étape très difficile avec de grosses ascensions. Il y a eu des attaques rapides mais je suis resté calme. C’est ce que j’ai appris le plus », a précisé Evenepoel.

Remco Evenepoel s’est offert un deuxième succès d’étape sur un grand tour en remportant la 18e étape du Tour d’Espagne jeudi. Le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl en a également profité pour augmenter son avance au classement général. « C’est la journée la plus parfaite de ma carrière », a réagi Evenepoel au micro des organisateurs.

Alors que la victoire a semblé promise à l’échappée avec un groupe de 42 coureurs en tête, les faits de course ont permis à Evenpoel d’aller chercher la victoire après celle dans le chrono de la 10e étape. « En voyant qu’on revenait sur la tête, l’équipe m’a dit d’essayer d’aller chercher la victoire. C’est incroyable de gagner avec le maillot rouge sur les épaules. L’équipe a réalisé un travail fantastique. C’est la journée la plus parfaite de ma carrière. »

Au général, le natif de Schepdael compte désormais 2 : 07 d’avance sur Mas et 5 : 14 sur Juan Ayuso. « Ce n’est pas encore gagné. Il reste des étapes compliquées et je vais sûrement être attaqué. Mais, ce sera peut-être plus facile à gérer car je sens que j’ai de bonnes jambes », a conclu Evenepoel.