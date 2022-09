Conference League: Anderlecht déçoit et se fait peur contre Silkeborg (0-0, direct)

Anderlecht effectue son retour en phases de groupes d’une Coupe d’Europe après quatre ans d’absence avec la réception de Silkeborg dans le groupe B de la Conference League. West Ham et le Steaua Bucarest figurent également dans ce groupe.

Avec 1 point sur 9 lors des trois dernières journées de championnat « ’l’atmosphère n’est pas des plus sereines et positives », avait reconnu l’entraîneur mauve et blanc Felice Mazzù en conférence de presse. Mais la Conference League est « une autre compétition » et les Bruxellois « vont mettre beaucoup d’énergie positive et d’envie ».

Le onze de base d’Anderlecht : Van Crombrugge, Vertonghen, Hoedt, Debast, Murillo, Amuzu, Diawara, Ashimeru, El Hadj, Refaelov, Silva.

