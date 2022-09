Mathieu Michel: «Créons une Energy Data Authority» pour répondre à la crise

« Pourquoi ne pourrait-on pas produire plus que 10 kw avec nos panneaux solaires et revendre l’électricité à nos voisins ? », s’interroge le secrétaire d’Etat Mathieu Michel. Réconcilier autoproduction et autoconsommation grâce à l’intelligence artificielle permettrait 30 % d’économies. Mais nécessite aussi un cadre juridique pour l’échange de données…

C’est le cauchemar des gestionnaires de réseau, autant que les pics de consommation : éviter la surproduction alors que la demande ne suit pas. Et la frustration de Mathieu Michel : « J’ai installé des panneaux solaires, mais on m’empêche de produire plus que 10 kw alors que je pourrais en fournir à mon voisin. Le réseau ne sait pas absorber l’autoproduction ». Bref, la production et la consommation d’énergie ne sont pas raccord ; « 30 % de l’énergie produite en Belgique sont gaspillés. »

Inspiré par les travaux de l’institut de recherche interuniversitaire flamand Imec (Institut de micro-électronique et composants), le secrétaire d’Etat à l’Agenda digital met donc une idée sur la table : réconcilier autoproduction et consommation grâce à l’intelligence artificielle. Et donc, aux données.