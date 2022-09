Santé préoccupante d’Elizabeth II: les photos de la foule grandissante devant le palais de Buckingham

Des dizaines de Britanniques ou touristes se sont retrouvés sous la pluie pour partager leurs inquiétudes et émotions devant le palais londonien. La souveraine de 96 ans se trouve actuellement à Balmoral en Écosse.

À lire aussi Le règne extraordinaire d’Elizabeth II, devenue souveraine par accident

La famille au chevet de la Reine en Ecosse

La famille de la reine s’est rassemblée à son chevet. Son héritier Charles, 73 ans, est arrivé avec sa femme Camilla à Balmoral, où la reine passe tous les ans la fin de l’été, ainsi que sa fille Anne.

Un jet de la Royal Air Force s’est posé peu avant 15h00 GMT à l’aéroport écossais d’Aberdeen avec ses deux autres enfants, les princes Andrew et Edward, et son petit-fils William, deuxième dans l’ordre de succession. L’épouse de ce dernier, Kate, est restée à Windsor où leurs trois enfants George, Charlotte et Louis passent leur première journée complète dans leur nouvelle école.