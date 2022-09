Crise de l’énergie: le fédéral penche pour un forfait de consommation à bas prix

Le gouvernement fédéral est résolu à ne pas attendre le dernier carat des décisions européennes pour intervenir sur les prix du gaz en Belgique. C’est sage. Rue de la Loi, on ne désespère pas de voir les autorités européennes prendre l’initiative, afin de réduire la facture du consommateur à l’échelle de l’Union, mais rien n’est sûr à cet égard, alors, on se prépare à agir ici et maintenant, au cas où. Les discussions se poursuivent, en intercabinets. Elles pourraient aboutir début de semaine prochaine. Et le Premier ministre, Alexander De Croo a déposé lui-même une proposition sur la table du Conseil des ministres restreint, ou kern.