Plus d’émissions, moins de films? La RTBF en plein dilemme

L’idée de supprimer la distinction entre les œuvres de stock et celles de flux dans le futur contrat de gestion de la RTBF est sur la table. Elle hérisse les créateurs de films et de séries indépendants, qui redoutent de voir leur part du gâteau diminuer.

Plus simple, on ne fait pas. D’un côté, les émissions, les magazines, les jeux comme The Voice, le Septante-et-Un, L’amour est dans le pré, les journaux télévisés, Les Ambassadeurs, Investigation. Dans le jargon, du « flux ». De l’autre, les films, séries, documentaires. Dans le jargon, du « stock », susceptible de pouvoir être rediffusé, sans connexion immédiate à une date de diffusion, avec une durée de vite plus longue, en théorie. C’est, schématiquement, la différence entre La grande vadrouille et le 215e numéro de Affaire conclue.