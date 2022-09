La migraine, un mal invalidant mais encore trop peu (re)connu

Des douleurs lancinantes d’un côté ou de l’autre de la tête, voire des deux, qui peuvent durer plusieurs heures et jusqu’à trois jours mais aussi s’accompagner de nausées ou de vomissements... Pour les patients migraineux, chaque crise s’apparente à un enfer qui requiert ensuite un temps de récupération, comme l’explique le Dr Franco Gianni, neurologue au CHU UCL Namur Dinant et vice-président du Belgian Brain Council : « Il peut y avoir des signes avant-coureurs, fatigue, irritabilité, malaise général... Environ 10 % des patients ont un aura, un signal émis par le cerveau qui se traduit par une vision floue. La migraine se manifeste ensuite par des douleurs pulsatiles (en rythme avec les battements du coeur) et s’aggrave si l’on bouge. La lumière et le bruit peuvent devenir insupportables. Quand le mal de tête diminue, le patient qui entre alors dans une phase de récupération peut à nouveau se sentir irritable et fatigué et avoir des difficultés à se concentrer. »