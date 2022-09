Elizabeth II: à Buckingham Palace, les Britanniques et les touristes retiennent leur souffle

Le Royaume-Uni tremble. L’état de santé de la reine Elizabeth II, qui est toujours dans sa résidence d’été à Balmoral, en Ecosse, se dégrade.

Alors que lundi 5, elle sommait Liz Truss, la nouvelle Première ministre, de former un gouvernement, mercredi déjà elle avait dû annuler des obligations professionnelles pour raison de santé. Jeudi, les médecins de la souveraine ont partagé leurs inquiétudes et ont demandé qu’elle reste sous supervision médicale. Plus inquiétant encore, la famille de la Reine a décollé jeudi à la suite de cette annonce pour se rendre à son chevet. Le Prince Charles et son épouse Camilla, le Prince William, Harry et Meghan, qui étaient en Angleterre pour assister à la cérémonie des prix WellChild, sont déjà en Ecosse alors que Kate est restée à Windsor pour s’occuper de ses trois enfants qui étaient à l’école.