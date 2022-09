Bruxelles: la délicate réforme de la collecte des déchets

Ce jeudi après-midi, le calme règne dans la zone de déchargement de Bruxelles Energie. Les camions de Bruxelles-Propreté viennent surtout décharger leurs déchets le matin. L’incinérateur régional y brûle chaque jour des milliers de sacs blancs. Dans le hangar contigu, les détritus forment une montagne difforme et odorante. Un employé les balance dans la salle de combustion avec une sorte de main mécanique. Au total, Bruxelles incinère chaque année 500.000 tonnes de déchets non triés. Le ministre bruxellois de la Propreté Alain Maron (Ecolo) a choisi l’endroit pour présenter sa réforme de la collecte des déchets. Il ne l’a pas fait par hasard. La masse de déchets impressionne. « La première fois, je me suis dit que c’était vraiment la vision de l’enfer », lance Alain Maron. Il souhaite diminuer le plus possible la part de déchets non triés et donc le gaspillage. Il a donc annoncé deux changements majeurs pour mai 2023 : l’instauration du sac orange et la réduction à un passage par semaine pour le sac blanc.