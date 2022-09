Santé préoccupante d’Elizabeth II: les photos de l’arrivée du prince William et des membres de la famille royale

Le prince William, numéro deux dans l’ordre de succession à Elizabeth II, est arrivé jeudi avec plusieurs membres de la famille royale au château de Balmoral en Écosse, où l’état de santé de la reine de 96 ans préoccupe ses médecins, a constaté l’AFP.

Le duc de Cambridge, avec les fils de la souveraine Andrew et Edward, est entré en voiture dans le domaine royal, où se trouvaient déjà l’héritier de la couronne Charles et sa sœur Anne. L’épouse de William, Kate, est restée à Windsor où leurs trois enfants George, Charlotte et Louis passaient leur première journée complète dans leur nouvelle école.