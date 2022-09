Louis Vanardois, victime du 22-Mars: «Je veux comprendre comment le monde en est arrivé là»

C’est au Théâtre de la Vie, à Saint-Josse, que Louis Vanardois a croisé la route de My Atlegrim, en 2012. Une vie qui avait mené à Bruxelles ce Français venu de Lille et cette Suédoise arrivée de Umea. Le 22 mars 2016, My a pris le métro à la station Thieffry. Elle était dans la rame où Khalid El Bakraoui s’est fait exploser à la station de Maelbeek.

Quand Louis Vanardois évoque les années de bonheur, il s’y replonge comme si elles remontaient à hier. Le soir de leur rencontre au Théâtre de la Vie, My et lui participaient aux « jeux du dessin », qui rassemblaient des dessinateurs se livrant à des challenges. Ils posaient chacun à leur tour, et ils tiraient des cartes qui déterminaient le défi, avec des limites de temps, de pose et de technique qui faisaient rire l’assemblée.