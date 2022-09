Dieumerci Mbokani a rendez-vous à…Seraing!

Dans l’interview qu’il nous avait accordée à la fin du mois d’août, Dieumerci Mbokani avait avoué ses envies de revenir en Europe, et en Belgique plus spécialement, affirmant avoir encore faim de football. Si le Standard, à qui il avait lui-même proposé ses services, ne l’a jamais sondé, puisqu’il n’entrait pas dans les plans de Fergal Harkin ni de Ronny Deila, c’est Beveren qui, via Jordi Condom, son directeur sportif, qui est venu aux nouvelles. Mais l’attaquant congolais, actuellement à Kinshasa où il s’entraîne en compagnie d’un coach personnel, ne devrait pas rejoindre le Freethiel. C’est à… Seraing, où il est attendu dans le courant de la semaine prochaine, qu’il devrait rebondir, à condition bien sûr de trouver un terrain d’entente avec le club du Pairay, qui dispose de moyens financiers peu importants. La destination n’est pas surprenante. Dans la Cité du Fer, Dieumerci Mbokani retrouverait un certain Lucien D’Onofrio, devenu conseiller du président Bernard Serin et qui chapeaute donc les départements sportifs de Metz et Seraing, mais aussi le coach actuel du RFC Seraing José Jeunechamps, qui l’avait connu au Standard et l’avait dirigé à l’Antwerp, en qualité d’adjoint de Frankie Vercauteren. C’est clairement la piste que l’attaquant de 36 ans, libre depuis la résiliation de contrat au SC Koweït et donc libre de s’engager où et quand il veut, privilégie. Et Seraing aussi.