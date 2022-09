Décès d’Elizabeth II: comment vont se dérouler les prochains jours

Dès la mort de la souveraine, la Première ministre est prévenue de son décès, par téléphone, sur une ligne sécurisée spécialement mise en place, par le secrétaire privé de la défunte, qui ouvre la conversation par le code « London Bridge is down » (London Bridge est abaissé). Le Palais informe parallèlement la direction du Privy Council, qui regroupe les 670 conseillers de la couronne, essentiellement d’anciens responsables politiques et hauts fonctionnaires. Ils constituent l’« Accession Council », le comité d’accession du successeur à la fonction suprême.