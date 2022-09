L’Ukraine lance une seconde contre-attaque à Izioum

Clausewitz, le théoricien du « brouillard de la guerre », n’avait pas prévu que deux siècles plus tard les smartphones et les chaînes Telegram mettraient à mal les tentatives des états-majors d’imposer un silence opérationnel. Mercredi soir, Volodymyr Zelensky s’est borné à annoncer que son armée avait repris du terrain dans la région de Kharkiv, se refusant à nommer les localités. Peine perdue : jeudi, c’est un flot de vidéos qui ruisselle sur les réseaux : Balakliia est reprise. Une colonne blindée pénètre à toute allure dans Volokhiv Yar. Le drapeau ukrainien est levé dans la localité voisine de Borshchivka. Désormais, le nœud routier et ferroviaire de Koupiansk, plus à l’est, est à portée de canon.