Podcast – Décès de la reine Elizabeth II, comment vont se dérouler les prochains jours?

Par Pierre Fagnart Publié le 8/09/2022 à 19:59 Temps de lecture: 2 min

London Bridge is down, le Pont de Londres est tombé… C’était le nom du plan mis en place dès les années 60 pour préparer les jours qui suivraient le décès de la Reine d’Angleterre Elizabeth II. Ce jour est arrivé. Le panneau noir qui annonce son décès est accroché aux grilles du Palais de Buckingham

Elizabeth II, c’était la monarque la plus célèbre de l’ère moderne. Un règne de plus de 70 ans, de nombreuses guerres, de très nombreux premiers et premières ministres, de Winston Churchill à Liz Truss. C’est la décolonisation, l’entrée puis la sortie de l’union européenne, un nombre impressionnant de chapeaux et une série Netflix, The Crown, qui aura aussi contribué à faire d’elle un personnage d’histoire.

Elle n’était pas censée monter sur le trône. Elle aura été la souveraine britannique avec le règne le plus long. Que va-t-il se passer dans les jours qui viennent ? On a posé la question à Marc Roche, expert, biographe royal et correspondant du Soir à Londres.

