Décès d’Elizabeth II: «une reine de cœur», «une présence rassurante», les premières réactions internationales

La monarque à la longévité record et à l’immense popularité s’est éteinte à l’âge de 96 ans ce jeudi dans son château de Balmoral, en Ecosse, accompagnée de ses enfants et petits-enfants.

« La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi (Charles, NDLR) et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain », a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, une annonce accueillie par une énorme émotion au Royaume-Uni, où Elizabeth II était très populaire.

La reine était âgée de 96 ans. L’annonce de son décès était crainte depuis jeudi matin et la déclaration de ses médecins, qui jugeaient son état de santé « préoccupant ». L’ensemble de la famille royale britannique s’était d’ailleurs précipitée à son chevet. Avec le décès d’Elizabeth II, Charles devient automatiquement Roi.

Les Etats-Unis réagissent

La Maison Blanche a fait part de « ses pensées » pour la famille de la reine Elizabeth II, morte jeudi à 96 ans, ainsi que pour le « peuple du Royaume-Uni », a déclaré sa porte-parole Karine Jean-Pierre. « Nos sentiments et nos pensées vont à la famille de la reine (…) et au peuple du Royaume-Uni », a dit la porte-parole du président Joe Biden devant les journalistes qui venaient tout juste de lui apprendre, à la fin de son briefing quotidien, le décès de la monarque.

La Maison Blanche a peu après annoncé l’annulation d’un discours que devait prononcer Joe Biden jeudi sur une campagne de vaccination contre le covid-19. Karine Jean-Pierre a souligné que le président américain avait pour la dernière fois vu Elizabeth II en juin 2021, à l’occasion d’un sommet du G7 en Grande-Bretagne.

La reine avait notamment reçu Joe Biden et son épouse Jill Biden pour le thé au château de Windsor. Pas moins de 14 présidents américains se sont succédé pendant les 70 ans du règne d’Elizabeth II, qui a débuté alors qu’Harry Truman occupait la Maison Blanche.

« La Belgique présente ses condoléances »

Le monde politique belge a rendu hommage jeudi soir à la reine Elizabeth II, dont le décès a été annoncé vers 19h30. La plupart des personnalités ont, pour la circonstance, exprimé leurs condoléances en anglais.

« La Belgique présente ses condoléances à la famille royale britannique et au peuple britannique. Que SAR la Reine Elizabeth II repose en paix. Pendant plus de 70 ans, elle a été un phare de stabilité et de dignité pour le peuple britannique », a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo.

« La Reine Elizabeth II ne sera jamais oubliée », a estimé la ministre de la Défense Ludivine Dedonder. Pour le ministre des Finances Vincent Van Peteghem, « c’est la fin d’une ère, non seulement pour le Commonwealth, mais pour le monde. »

Pour le ministre-président wallon Elio Di Rupo, ancien Premier ministre, « pendant ses 70 années de règne, elle a servi avec dignité son pays. »

« Je salue la mémoire d’Elizabeth II, grande reine d’un grand peuple qu’elle aura servi avec un très haut et très admirable sens du devoir. Le chagrin des Britanniques est immense, à la mesure de cette personnalité si attachante », a réagi le président du PS Paul Magnette.

« Avec le décès de la Reine Elizabeth II c’est un pan de l’Histoire qui disparaît », a estimé le président du MR Georges-Louis Bouchez. « Elle a connu la période où le progrès fut le plus rapide et s’est sans cesse adaptée en préservant l’institution monarchique britannique. Une immense dame s’en va. »

Pour le président de DéFI François De Smet, « la Reine Elizabeth II a traversé l’histoire anglaise, européenne et mondiale avec force et dignité. »

Macron rend hommage

Emmanuel Macron a rendu hommage à Elizabeth II, décédée jeudi, qu’il a saluée comme « une amie de la France, une reine de cœur » ayant « marqué à jamais son pays et son siècle ».

« Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d’une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle », a réagi le président dans un tweet, après avoir posté une photo de la reine, décédée à 96 ans dans son château écossais de Balmoral.

Le secrétaire général de l’ONU salue sa « dignité et son dévouement »

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a salué jeudi « la grâce, la dignité et le dévouement » d’Elizabeth II, qui a été une « présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur ».

La reine, décédée jeudi à l’âge de 96 ans, « était largement admirée pour sa grâce, sa dignité et son dévouement à travers le monde. Elle a été une présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur, dont la décolonisation en Afrique et en Asie », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Une amie remarquable de l’Irlande »

Le président irlandais Michael D. Higgins a exprimé jeudi ses condoléances après l’annonce de la mort Elizabeth II, saluant « une amie remarquable de l’Irlande », a indiqué la présidence dans un communiqué.

« Au moment où nous offrons nos condoléances à tous nos voisins au Royaume-Uni, à la suite de la mort d’une remarquable amie de l’Irlande, nous nous rappelons du rôle joué par la reine Elizabeth dans la longue amitié » entre les deux pays à l’histoire tourmentée, a affirmé le président.

Le secrétaire général de l’Otan présente ses condoléances

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, s’est dit jeudi « profondément attristé » par la mort de la reine Elizabeth II, exemple de « leadership et d’engagement public désintéressé ».

« Profondément attristé par le décès de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Pendant plus de 70 ans, elle a incarné un leadership et un engagement public désintéressé. Mes plus sincères condoléances à la famille royale, à nos alliés de l’OTAN – le Royaume-Uni et le Canada –, et au peuple du Commonwealth », a-t-il tweeté.

« Les Canadiens porteront le deuil de la Reine »

La reine Elizabeth II était une « présence constante » dans la vie des Canadiens et « restera à jamais une partie importante de l’histoire de notre pays », a déclaré jeudi le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

« Les Canadiens se souviendront et chériront toujours la sagesse, la compassion et la chaleur de Sa Majesté », a ajouté le chef du gouvernement peu de temps après l’annonce du décès de celle qui était la cheffe d’Etat du Canada.

Partout dans le pays « les Canadiens porteront le deuil de la Reine. Prenons un instant pour honorer la mémoire de Sa Majesté, chacun à sa manière », a de son coté tweeté Mary Simon, gouverneure générale du Canada et représentante officielle d’Elizabeth II dans le pays.

En soixante-dix ans de règne, Elizabeth II s’est rendue 22 fois au Canada – plus que dans aucun autre pays.